電子股壓盤 台股跌143點收17669點失守月線

台股今 (20) 日早盤湧現賣壓，半導體族群壓盤，拖累指數急殺逾百點，金融、航運股也無力撐盤，不過，鋼鐵及綠能、遊戲概念股仍獲資金點火，終場指數下挫 143.48 點或 0.81%，收在 17669.11 點，跌破短均及月線，成交值僅 2604.52 億元。

櫃買指數終場下跌 1.98 點或 0.86%，收在 228.47 點，成交值 826.56 億元。

部分外資提出 2023 年晶圓供給恐大於需求的看法，使得相關半導體族群承壓，台積電今天跌逾 1%，失守 600 元，同步摜破短均及月線支撐，收 598 元，聯電小跌作收，世界、力積電跌幅也在 1% 以內。其他電子權值股方面，聯發科下挫近 2%，收 1055 元，瑞昱、聯詠、矽力 - KY 等半導體指標股震盪走跌，台達電、研華等賣壓也很重。

四大公投案落幕，均未達同意門檻，其中核四、三接議題與能源轉型有關，市場看好綠能概念股未來成長表現，今天買盤積極湧入，聯合再生早盤一度大漲逾 5%，終場漲幅略縮至 3.8%，達能、茂迪、碩禾等多檔均表現強勢。

風力發電族群同步吸引資金進駐，中鋼構將持續爭取風電水下基礎製造業務，今天股價直奔漲停，達 61.4 元，春雨、大亞、華城、森崴能源、永崴投控等多檔均在盤上表現。

傳產族群中，以鋼鐵表現最為強勢，中鋼一度漲逾 2%，站上 36 元，但終場前湧現賣壓，漲幅收斂至 1% 以內，春源、中鴻大漲逾半根停板，東和鋼鐵、豐興、官田鋼、燁輝、大成鋼、新鋼等漲幅均不俗。

遊戲產業即將迎來寒假旺季，加上近來搭上 NFT、元宇宙題材，今 天相關個股再度獲買盤點火，智冠、大宇資、辣椒、泰偉等均亮燈漲停，其他包括宇峻、網龍、傳奇等也火速攻高，至於最先進軍 NFT 的大廠歐買尬，今天人氣不墜，一度逼近 200 元關卡，終場收 195 元，仍創 9 年多新高。