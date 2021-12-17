〈台股盤後〉鋼鐵、金融撐腰 台積電急拉指數收17812點守住月線

台股今 (17) 日盤勢半導體、電子股疲軟，靠著鋼鐵、光電、金融撐腰，指數守住月線關卡，尾盤靠台積電急拉，推升指數終場上漲 26.85 點，收在 17812.59 點，但周線仍收黑，成交量 3450 億元。

美股四大指數重挫，台股中電子與半導體族群也相對無力，拖累盤中指數一度下探至 17718 點，所幸有鋼鐵、金融扛起多頭重任，指數持續在 17700 點震檔盪整理，成功守住月線。

權王台積電 (2330-TW) 今天以 607 元開出後，盤中低點一度跌破 600 元關卡，隨後在買盤加持下，推升股價重回 600 元，終場小漲 2 元收在 607 元，成為推升指數黑翻紅的助力。

IC 設計族群股價轉疲，創意 (3443-TW)、鈺創 (5351-TW) 終場重挫逾 8%，凱鈺 (5468-TW)、點晶 (3288-TW)、揚智 (3041-TW)、晶宏 (3141-TW) 終場也下挫逾 6% 作收。

鋼鐵族群中今天表現相對強勁，包括東和鋼鐵 (2006-TW) 終場大漲逾 7%，中鴻 (2014-TW) 與世紀鋼 (9958-TW) 分別有 5% 到 4% 的漲幅，其他像是中鋼 (2002-TW)、中鋼構 (2013-TW) 也有 3% 以上的漲幅。

中央銀行總裁楊金龍 16 日預告，台灣最快明年下半年升息，消息激勵金融股股價走揚，包括開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW)、永豐金 (2890-TW)、新光金 (2888-TW)、第一金 (2892-TW) 與元大金 (2885-TW) 股價全面上漲作收。

