升息號角打亂股市節奏 台股靠企業基本面撐腰

美國聯準會偏鷹與通膨拖累台股震盪，在市場升息號角響起的大環境下，投信認為，台股企業獲利穩健，在基本面加持下，仍有助台股後市多頭動能。

安聯投信台股團隊表示，近期台股仍呈現震盪盤整格局，就基本面而言，整體表現正向，預估台股企業整體獲利有望達 3.4 兆元，明顯高於 2016 到 2020 年、且部分產業仍有機會持續上修，有助支撐台股後市。

安聯投信台股團隊表示，由於供應鏈短缺問題仍在，在供給面仍相對緊俏、需求持續增溫的情勢下，加上缺工、海運等問題仍在，還是相對有利相關產業的基本面。

安聯投信進一步指出，科技股仍是台灣最重要、也是扎根很深的產業，非科技類股也有一些機會，看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著時間進入 2021 年終，第四季及明年第一季淡季可能對供應鏈的影響大多已反映，而且預期明年第一季晶圓代工、電源管理 IC、ABF 載板以及矽晶圓仍將維持供不應求，顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。

GIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出， 升息短線可能造成金融市場走勢出現震盪，不過在開啟升息之後，股市往往能持續突破前波高點，以台股為例，根據 1991 年來的統計，美國共經歷 4 次升息循環，台股在升息前的表現確實會出現拉回走勢，平均約會有兩個月的指數整理期，平均修正幅度約為 10%。

葉獻文說，隨後大盤再度反映經濟復甦的樂觀前景，帶領指數突破升息前高點位置，預期明年第二季聯準會升息前，將是台股拉回的絕佳買點。

葉獻文認為，進入年底外資逐漸放假，交投轉為清淡，預期將由內資股撐場表現，在 5G、高效能運算等新興科技應用需求持續高漲的趨勢之，預期晶圓代工供應鏈與電子零組件等產業的價格強勢主導性將延續至明年。



