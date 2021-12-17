鋒裕匯理投信深耕台灣 綠色金融高峰會與永續者同行

綠色金融與 ESG 趨勢讓全球投資架構產生新的質變，市場越發重視永續策略與經營議題。本月 15 日國立政治大學商學院「Amundi 鋒裕匯理投資創新研究中心」舉辦「綠色金融創新趨勢高峰會–與永續者同行」論壇活動，邀請金融監督管理委員證券期貨局局長張振山、第一商業銀行總經理鄭美玲、中租迪和策略長廖英智，以及鋒裕匯理投信等專家，進行產、官、學界思辨，期能引領台灣綠色金融趨勢，共同為台灣永續投資盡一份心力。

綠色永續金融成市場新寵兒

本次論壇共有超過 150 位嘉賓參與，包含銀行、壽險機構、法人與關注永續議題之民眾等，共同探討綠色金融創新趨勢。金融監督管理委員證券期貨局局長張振山分析，為提升我國企業永續發展，金管會已透過具體措施提升市場參與者對永續發展的意識與理念，觀察市場投資人及發行人對低碳投資及落實企業社會責任行動轉趨積極，看好未來我國綠色債券市場將有機會締造佳績，從而建立新里程碑。

綠色債券蓬勃發展，勢不可檔。「政大 Amundi 鋒裕匯理投資創新研究中心」主任王儷玲教授表示，截至 2021 年 9 月我國共有 69 檔綠色債券發行，大多為國內外金融業者、公營事業與國內大型電子製造業者，可看出永續投資的趨勢持續上升，預期未來政府將持續強化我國綠色債券與永續金融國際的競爭力與能見度。

綠色金融正在台灣遍地開花盛放，從銀行的積極舉措就可一探端倪。第一商業銀行總經理鄭美玲就指出，第一銀行早於 2018 年訂定「永續授信政策」，將客戶是否善盡環境保護、企業誠信及社會責任納入融資評估重點；更於 2020 年底加入「赤道原則協會」，成為國內第一家簽署之公股銀行。此外，第一銀行為協助客戶低碳轉型，推動「永續發展連結貸款專案」、「綠色融資貸款」等相關貸款專案。顯示銀行不遺餘力促進整體社會追求永續發展。

台灣企業積極響應政府發行綠色債券，讓綠色債券風潮更顯蓬勃。中租迪和今年六月首次發行三檔綠色債券，金額達新台幣 42 億元，募集資金將全數用於發展綠能等項目。中租迪和策略長廖英智指出，中租向來致力永續經營，透過發行綠色債券響應環保與政府綠色金融政策，該經費將用於集團太陽能等相關綠色投資。母集團中租控股計畫於 2030 年全台 50% 使用綠電、2050 年海內外公司達成淨零碳排，為地球的永續共盡心力。

鋒裕匯理匯集全球資源 力推責任投資

鋒裕匯理資產管理為歐洲第一大、全球前十大資產管理公司，以責任投資為其核心基石，鋒裕匯理投信集結集團資源共襄盛舉本次盛事。鋒裕匯理資產管理副投資長 Vincent Mortier 進一步指出，鋒裕匯理資產管理是 ESG 投資領域的領先者，在 ESG 領域活躍超過 10 年以上，長期以來透過豐富的經驗與實力堅強的團隊，提供最出色的專案和投資方案給國際投資人。

此外，鋒裕匯理資產管理責任投資長 Elodie Laugel 與鋒裕匯理資產管理業務發展部主管 Bertrand Pujol 也越洋以影音傳達鋒裕匯理資產管理對於 ESG 與責任投資發展的高度關注。

鋒裕匯理資產管理大中華區主席鍾小鋒表示，鋒裕匯理投信是目前台灣投信市場唯一來自法國的公司。為了深耕台灣，我們將持續投入資源提升對台灣投資人的服務。同時，我們也致力深化 ESG 概念的責任投資與金融創新理念。

鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，鋒裕匯理資產管理擔任三大跨國組織–國際金融公司 (IFC)、歐洲投資銀行(EIB)、亞洲基礎設施投資銀行(AIIB) 的綠色債券基金顧問，擁有跨國大格局的綠色債券視野。鋒裕匯理投信充分運用集團資源，將在台灣成立綠色債券基金，看好綠色債券資產具四大特性「低波動」、「有息收」、「報酬較佳」且「永續發展」，能吸引重視永續發展與收益的投資人青睞。

鋒裕匯理投信深耕台灣，今年與政治大學商學院合作成立「Amundi 鋒裕匯理投資創新研究中心」和中正大學管理學院成立「中正 Amundi 鋒裕匯理永續投資研究中心」，希望透過產學合作帶來更多創新金融研究與市場洞見。

鋒裕匯理投信積極投入綠色投資浪潮，將於本月 28 日展開募集鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為全台第一檔綠色投資等級債券投信基金 (註 2)，提供投資人更升級的理財選擇，同時為地球貢獻心力。

註 1：資料來源：2021 年 6 月出版之 IPE《500 大資產管理公司》，資料日期：2020 年 12 月之資產管理規模。

註 2：資料來源：投信投顧公會 資料日期：2021/11

