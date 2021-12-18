台達電斥24.7億元 收購美國精密自動化公司Universal Instruments

電源大廠台達電 (2308-TW) 今 (18) 日公告，以 8890 萬美元、約新台幣 24.7 億元，收購美國電子組裝與精密自動化企業 Universal Instruments，加速台達在電子產業智能製造的全面化完整布局。

Universal Instruments 總部位在美國，業務提供自動化精密加工方案，客戶涵蓋全球知名企業，包含汽車、電腦、醫療、精密製造等行業，尤其專精於印刷電路板組裝高速貼片技術 (surface mount)、精密異型插件技術 (Odd-form insertion) 等電子行業組裝解決方案，過去就是台達電長期合作夥伴。

此外，Universal Instruments 目前在自動化領域已有超過 500 個專利，為全球客戶提供近 3 萬套的設備系統，自動化精密加工方案符合高端應用所需之高精高速搬運、組裝以及檢測等製程需求，同時發展建構先進製程實驗平台 (Advanced Process Lab, APL)，在產品開發過程包含雛型、製程開發、數據分析以及先進組裝等不同階段，提供客戶不同的協助。

台達執行長鄭平表示，與 Universal Instruments 能在供應鏈和生產基地的布局發揮互補效益，並為電子組裝客戶提供產線完整解決方案，提升產能的同時也管理產線的碳足跡，且 Universal Instruments 開發標準設備機台的豐富經驗及多元的自動化技術，也能強化台達電相關產品開發的流程與速度，穩固智能製造腳步。

此次台達電是透過子公司 Delta International Holding Limited B.V.，收購 UI Acquisition Holding Co., 以取得 Universal Instruments 在世界各國的公司及子公司，交易完成後，Universal Instruments 將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。