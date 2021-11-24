台達電儲能事業明年估倍增 未來5年迎爆發需求

台達電 (2308-TW) 營運長張訓海今 (24) 日表示，在全球能源緊缺的風險增加，以及減碳趨勢、法規等因素下，刺激儲能設備需求，集團明年儲能產品將倍數成長，未來 5 年內不管在台灣或是全世界，都會有很大的進展。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中則透露，明年儲能設備在手待建的客戶約 5-10 家，洽談中的更超過 50 家，到今年底將達成與台灣業者簽約 20MW 自動調頻服務應用的里程碑，明年全台將達 200MW，預估未來 5 年將達 1GW。

張建中也看好，在法規推動下，將帶動相關儲能需求爆發，以台灣為例，在用電大戶、排碳大戶的法規相繼推出後，勢必提高相關企業的意願，包含傳產、半導體、電子廠都會是台達電的潛在客戶，而目前台灣近 65% 的儲能專案皆為台達電建置。

而台達電也在集團內部導入儲能解決方案，以桃園平鎮廠區 5MW 儲能系統已於 11 月 1 日加入台電電力交易平台，投入電力輔助服務市場成為「電力共享」成員。

台達電表示，桃園平鎮廠區儲能系統上線後，平均執行率達 95%-100% 之間，首日即取得超過 10 萬元營收，至今不到一個月已突破 200 萬元；未來也將藉由自身實際參與輔助服務，全面深化電網級儲能的關鍵技術，為有意願參與電力輔助服務交易的客戶，提供最全面的產品解決方案與技術支援。