搶雙12商機 銀行信用卡高回饋率拚場

年底促銷商機一波波，信用卡業者也搶搭消費旺季順風車，推出促刷優惠爭取卡友青睞，包括兆豐、華南、一銀與花旗都有類似活動，回饋率最高可達 10% 以上，消費者出手清空購物節前不妨多比較，或有機會賺到滿意的回饋。

目前包括 momo、PChome、蝦皮及 Yahoo 都相繼公布優惠方案，在銀行部分，兆豐與 5 大網購搭配 e 秒刷最高可達 13% 回饋、華南 i 網購卡回饋率最高可達 10.5%、一銀星燦卡最高也有 10% 回饋可賺。

花旗銀行也宣布，即日起到 12 月 31 日，卡友在四大電商平台消費，可享 12% 至 39% 好康回饋，透過花旗 LINE 官方帳號，在活動網頁申辦花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡，可享時尚家電或 2500 元福利即享券。

花旗銀行表示，雙 12 活動期間，12 月起每周一 momo 購物網，單筆消費滿 888 元完成登錄後，享 300 元 momo 購物網折價券，再享 50 元紅利金回饋，限量需登錄最高可享 39% 回饋。

另外，花旗 PChome 聯名卡即日起至 2021 年 12 月 31 日止，新戶核卡後天天 7% 無上限回饋，加上原本 6% 的權益回饋，總計可享 13% 不限名額獨家回饋，活動期間於 PChome 線上購物參加雙 12 活動，回饋率最高可達 37%。

