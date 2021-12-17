光陽柯勝峯首曝 電動車部門有望分割朝海外IPO

國內機車大廠光陽 KYMCO 日前宣布投資美國哈雷大衛森 Harley-Davidson, Inc.(HOG-US) 旗下電動車子公司 LiveWire，投資金額達 1 億美元 (約新台幣 27.8 億元)，光陽董事長柯勝峯今 (17) 日最新透露，光陽電動機車部門有機會獨立分割出來，並朝海外 IPO 方向努力，力拚成為電動機車界的領導品牌。

柯勝峯指出，投資 1 億美元取得 4% LiveWire 股權，是光陽歷來入股策略合作夥伴的最大投資金額，預計最快 2-3 年後，雙方合作就會見到實質成果，光陽有機會成為未來 LiveWire 在亞洲市場的代工業者選項，而長遠目標是雙方共同打造出二輪電動車界的特斯拉。

由於光陽與哈雷 LiveWire 產品定位完全不同，合作上有高度互補的優勢，例如，光陽在台灣、越南和中國均設有生產基地，但並未在美國設置生產基地，柯勝峯認為，雙方資源結合後，將具備技術領先和生產優勢，光陽可從輕型電動都會車以量取勝切入市場，並搭配 LiveWire 一系列大型重機的動力系統。

柯勝峯進一步說明，與哈雷談合作的過程中，有其他的競爭對手，甚至願意投資較光陽更大的金額，不過，相較其他業者，光陽更了解 Livewire 價值，也具備在亞洲市場的品牌地位，因而從中脫穎而出，目前雙方藉由光陽投資先建立起互信基礎上，未來的合作潛力龐大。

而對於光陽發展電動車，柯勝峯的期待是，透過電動車打進過去較少著墨的市場，例如中國、東南亞和印度等地，尤其是東南亞，而光陽在中國常州設有廠房，也將藉由發展電動車開始在當地拓展品牌知名度。

柯勝峯也提到，光陽本身並無 IPO 計畫，但為了讓光陽電動車部門快速開展，電動車部門有規劃獨立分割出來，且不排除走向 IPO，藉此跳脫原本的定位和形象，並在重新洗牌的市場中更脫穎而出，惟尚無時間表，並非為了有上市公司而上市；他不諱言，海外上市估值一定比台灣高，暗示在海外推動 IPO 或採取 SPAC 方式的可能性高。

柯勝峯強調，電動車的發展正處在起飛期，可說是一輩子一次的千載難逢機會，因為「只有在變革時，品牌和形象才有機會重新洗牌」，即便要面對在國內快速崛起的電動二輪車競爭對手 Gogoro，但在台灣的經營對手不見得是海外的競爭對手，未來的電動車市場肯定會有很多對手，聚焦的永遠是全球市場，尤其市場無量，現在談競爭還不是時候，期待在領先的優勢下儘快加強布局。