〈台幣〉午後現拋匯潮 急升收27.78元 周線連2黑

市場仍在消化 Fed 決策消息之際，英國央行開出 G7 升息第一槍，新台幣匯率今 (17) 日早盤交投偏淡，午盤過後，台股在台積電急拉下翻紅，匯市也湧現拋匯潮，激勵匯價升抵 27.744 元，終場升幅收斂，以 27.78 元作收，升 3.7 分，台北與元太外匯市場成交值共計 17.375 億美元。

新台幣兌美元匯率單周貶值 4.3 分或 0.16%，周線連 2 黑。

新台幣兌美元今天開盤價為全場最低 27.840 元，隨後貶幅收斂，在平盤附近拉鋸，午盤後，台北股匯市均湧現大量資金，下午 3 點左右來到最高點 27.744 元，升值多達 7.3 分，外資回頭買超台股並匯入。

不過，新台幣兌美元匯率終場升幅收斂，收在 27.78 元，升 3.7 分，台北外匯市場成交值 11.34 億美元，元太外匯市場成交值 6.035 億美元。中央銀行總裁楊金龍預告，明 (2022) 年我國貨幣政策將轉趨緊縮，最快明年下半年就會升息。

台股方面，大盤今天多空分歧、走勢震盪，但在終場前最後一盤湧入近 560 億元大量，帶動整體成交值放大至 3451 億元，買盤焦點主要放在台積電，尾盤灌入 12261 張巨量，激勵股價翻紅收 607 元，外資今天終止連 5 賣台股，回頭敲進 30.52 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.20%，日圓勁揚 0.40%，韓元升值 0.25%，新台幣也升 0.13%，歐元升 0.11%，人民幣則貶值 0.06%，新加坡幣同樣小幅貶值 0.02%。