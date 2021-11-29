〈兆豐投資展望〉傳產留意兩方向 電子看五大趨勢

兆豐投顧今 (29) 日發布明年投資展望，對於投資布局，在傳產方面聚焦碳中和概念和汽車兩大方向，而電子族群仍有不少可發揮的題材，建議投資人留意半導體、IC 設計產業，以及 5G、Wifi 6 和低軌道衛星等族群。

進入 2022 年後，兆豐投顧認為，傳統產業方面，由於全球供需情勢改變，供應鏈將重組，相關商機也逐步浮現，其中，隨著產能逐漸恢復，晶片缺貨狀況將舒緩，汽車產出攀高，汽車業有望谷底翻揚，而其中的電動車，在各國政府政策支撐下，全球將有超過 20 家車廠規劃電動車上市，依然是趨勢維持高度成長的產業。

另一方面，隨著大國紛紛公佈碳中和的目標計畫與時程，全球將陸續有鋼鐵廠面臨減產或停工問題，有利全球鋼價穩定，同時，由於中國電石法 PVC 占全球產能約 36%，在不符合環保趨勢之下，未來供給勢必受到衝擊，因此，長線看好 PVC 營運發展，而 EVA 為太陽能封裝膜原料，未來需求增長可期。

電子股方面，兆豐投顧指出，終端銷售成長放緩，牽動電子產業鏈的調整，不過，半導體動能已由 Unit growth 變成 Content growth，在整體供需吃緊下，將延續今年漲價趨勢，尤其車用、HPC 等應用帶動，半導體產值預估成長約 10%，看好 8 吋持續吃緊。

而先進製程則是長期帶動電子產業成長的主要動能，隨著明年資本支出持續大幅成長，加上全球擴產，設備股雨露均霑。

而 IC 設計部分，隨著台廠受惠 5G 市占提升和 AI 成長持續加速，需求暢旺。

同時，ABF 載板受惠 HPC 需求強勁，明年維持高速成長，國際各大廠積極擴建 ABF 產能仍難滿足需求，預估至 2023 年仍有 14% 缺口，國內三大載板廠明年獲利成長依舊可期。

至於 5G 在歐美滲透率仍低，明後年毫米波成長加速，尤其今年受缺料所苦，明年缺料將逐漸緩解，在手訂單遞延出貨下，將使成長率加大。

此外，聯網設備中，Wifi 6 占比將超過 70%，有利網通晶片廠營運。

在低軌道衛星部分，隨市場快速擴張，領導廠商 SpaceX 的供應鏈雨露均霑，明年低軌道衛星占營收貢獻將有望明顯成長。

兆豐投顧也提到，外資已連續 2 年賣超台股，合計賣超金額約 1 兆元，打破歷史慣性，顯示外資賣超趨勢成型，不過，台股今年仍續創新高，顯示藉由內資源源不斷投入股市，自然人成交比重上升、週轉率增加、融資餘額升高，內資在台股已扮演決定性角色。