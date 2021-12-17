台積電擺尾急拉 台股放量漲26點收17812點 周線仍收黑

美股那指、費半周四暴跌，拖累台股電子族群今 (17) 日表現，聯發科等半導體族群領跌，但鋼鐵、塑橡膠、航運等傳產股仍扮演撐盤要角，加上終場前台積電甩尾急拉，大盤湧入 560 億元大量，指數翻紅上漲 26.85 點，收在 17812.59 點，成交值增至 3450.99 億元。周線收黑，累計單周小跌 13 點。

櫃買指數終場下跌 2.24 點或 0.96%，收在 230.45 點，成交值 968.04 億元；上市櫃成交值合計 4419.03 億元。

Fed 決議加速縮減購債後，費城半導體指數周四大跌 4.27%，台積電今天股價一路在盤下震盪，但跌幅有限力守 600 元關卡，尾盤更是湧入大量買單，帶動股價急拉翻紅收 607 元；聯發科、日月光投控、國巨、廣達等電子指標股均震盪走低。

美系外資看好明年智慧型手機復甦及鏡頭升級趨勢，大立光將是主要受惠者，因此調高目標價至 2600 元，大立光一吐多月來的悶氣，一舉攻上漲停板，達 2235 元，站回季線，為 2 個多月來新高。

資金轉向傳產族群，鋼鐵族群獲買盤點火，中鋼開高走高，大漲逾 3%，站上 35 元，也帶動東和鋼鐵、中鴻拉出逾半根漲停，世紀鋼、威致、燁輝、盛餘、新光鋼等漲勢都相當凌厲，上市鋼鐵類股指數終場勁揚近 3%，為盤面吸金族群。

貨櫃三雄中，萬海、陽明較為強勢，但終場漲幅收斂至 2% 以內，長榮則翻黑下挫；散裝龍頭股慧洋 - KY 仍受多頭青睞，股價續漲近半根停板，達 83.4 元，新興、裕民、正德、台驊投控等航運股表現也不俗。此外，塑膠族群也扮演撐盤要角，台塑領漲約 1.5%，南亞漲近 2%，亞聚、聯成、國喬等也都有 1% 以上的漲幅。

桃園防疫旅館發生群聚感染，已知 8 人確診，本土疫情升溫使得生技醫療股再度成為買盤焦點，檢測概念股的 ABC-KY 直奔漲停，亞諾法、寶齡富錦、普生等漲勢也相當強勁，此外，生華科因腦瘤新藥獲美國孤兒藥資格，股價直奔漲停 113 元，創 1 個多月新高。