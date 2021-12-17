〈焦點股〉上緯進軍航太、新能源車 風電概念股發動補漲

上緯投控 (3708-TW) 固本並積極拓展新事業，昨 (16) 日宣布透過子公司投資磁震科技 1.3 億元，將切入航太及新能源車市場，今 (17) 日在買盤湧入下，股價直奔漲停，一舉站回月、季、半年線三道關卡，相關風電概念股也發動補漲，世紀鋼 (9958-TW)、中鋼構 (2013-TW)、永冠 - KY (1589-TW)、大亞 (1609-TW) 等漲勢也不俗。

上緯投控宣布，子公司上偉碳纖將斥資 1.3 億元，透過甲種特別股方式投資磁震科技，入股後，上偉碳纖預計持有磁震科技 80% 股權，並將取得磁震科技四席董事及一席監察人。

上緯主力產品包括環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂及碳纖維複合材料，未來將積極切入航太及新能源車市場，盼藉此提高競爭力及獲利表現。上緯投控今天股價衝上漲停板，達 98.2 元，為今年 9 月底以來新高，午盤成交值已超過 4000 張，盤中仍有逾 2000 張排隊搶買。

此外，負責興建離岸風電水下基礎鋼構的世紀鋼，盤中勁揚逾 7%，最高攻抵 119.5 元，站上半年線及年線，為逾 2 個月來高點，中鋼構、新光鋼等同步吸引買盤進駐，漲勢凌厲。

鑄件大廠永冠 - KY 與上緯同為離岸風電國家隊成員，今天股價開低走高，盤中逆勢大漲超過 5%，最高來到 64.5 元；其他相關零組件供應商如春雨、大亞、永記、華新等，均在盤上表現。

上緯投控 11 月營收 7.92 億元，月減 32.3%、年減 39.2%；累計前 11 月營收 97.55 億元，年增 9.18%。永冠 11 月營收 7.91 億元，月增 7.91%、年減 8.21%；累計前 11 月營收 81.27 億元，年增 12%。