〈台股盤中〉航運、鋼鐵上攻力抗電子賣壓 一度站上17800點

受到美國四大指數重挫，台股今 (17) 日在台塑四寶回神，貨櫃航運、鋼鐵族群等重啟漲勢，金融族群穩盤撐腰，指數緩步墊高翻紅，盤中最高來到 17818.7 點，力抗電子股賣壓，一度站上 17800 點關卡，估量 3500 億元。

台股 ADR 周四隨著費半大跌，電子權值股走弱，聯發科展望佳，預期未來五年年營收均可成長 10% 以上，不過股價開低震盪，盤中一度翻紅；台積電早盤一度失守 600 元關卡，盤中仍在盤下震盪，下跌 0.3%；鴻海同樣在平盤震盪；聯電下跌約 0.8%。

台股今日資金轉向傳產族群，貨櫃三雄中，萬海較強勢，開高震盪，上漲近 4%，陽明也有近 3% 漲幅，長榮則站穩盤上；東森、建新國際、台船、中櫃、台聯櫃漲勢也不俗。

鋼鐵族群也出現買單點火，中鋼開高走高，大漲逾 3%，站回短均線，帶動中鴻、東和鋼鐵拉出逾半根漲停，威致、燁輝、盛餘、新光鋼也有逾 3% 漲幅。

中央銀行總裁楊金龍預告，目前貨幣政策基調是適度寬鬆，但明年一定朝緊縮方向前進，最快明年下半年就會升息；金融族群全面走揚，開發金上漲逾 2%，新光金、中信金、華南金、永豐金、第一金、元大金等均站穩盤上。

法人表示，台股經濟基本面展望續佳，加上年底集團、投信作帳行期啟動，且目前中期均線線維持多頭排列，走勢不看淡，惟萬八高點前，將陷入震盪整理格局。