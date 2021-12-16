台股站回所有均線之上 投信連3買 三大法人土洋對作買超28億元

台股今 (16) 日開高走高，一度站上 16800 點，半導體族群重啟漲勢，帶動指數終場上漲 125 點，收在 17785 點，成功站回月線及短均，成交值放大至 3100 億元以上，櫃買指數更再度改寫 14 年新高。三大法人呈現土洋對作，合計買超 28 億元，投信持續加碼買超台股。

觀察法人資金變動情形，外資今天賣超 25.77 億元，為連續 5 個交易日賣超；投信買超 28.12 億元，為連 3 買；自營商回頭買超 25.62 億元。三大法人合計買超 28 億元。

台積電今天除息漲逾 1%，上演秒填息大秀，收在全場最高 605 元，聯電、力積電、世界均在盤上表現，聯發科出頭扮演撐盤要角，股價勁揚近 3%，收在 1090 元，瑞昱、聯詠、日月光投控、股王矽力 - KY 均表現不俗，其他千金股方面，信驊、譜瑞 - KY、祥碩等也都獲得買盤力挺。

連漲多日的航運股今天普遍熄火，貨櫃三雄中，萬海跌逾 1% 最重，但長榮逆勢上漲逾 2%，陽明則小跌作收；散裝族群方面，中航、台航、裕民、四維航等均震盪走弱，唯獨慧洋 - KY 維持強勢格局，終場上漲近 3%；航空雙雄漲多拉回，華航、長榮航連袂下跌逾 1%。

ASIC (特殊應用晶片)、IP (矽智財) 廠今天再度獲得買盤青睞，創意直奔漲停價 661 元，智原同步亮燈漲停，達 217.5 元，力旺、M31、晶心科也有 1% 以上的漲幅。背光模組廠也成為多頭指標，中光電強勢攻上漲停，達 89.1 元，松上一度噴出漲停，終場收 21.75 元，瑞儀、達運均在盤上表現。