禁政客持股？美眾議院議長反對：「我們是自由市場經濟」

外媒《Business Insider》 近期一系列的調查發現，美國國會至少有 49 名議員及 182 名工作人員沒有按照《股票法》規定披露買賣股票資料，隨後，外界要求國會禁止議員及其配偶參與股票交易，週四 (15 日) 美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 公開反對這個想法。

美國參眾兩院 2012 年 3 月 21 日通過《股票法》 (The Stock Act)，禁止美國議員和高官進行內線交易，要求政客們和其家人在買賣個股、債券和大宗商品期貨的 45 天內公開披露資訊，若沒有按規定披露，將處以 200 美元罰款。

然而，外媒《Business Insider》 一系列的調查發現，自疫情開始以來，美國國會至少有 49 名議員及 182 名工作人員沒有按照《股票法》規定披露買賣股票資料。

美國參議員 Elizabeth Warren 等部分官員呼籲應禁止國會議員在任期間交易股票，還有人建議國會禁止議員及其配偶參與股票交易。

眾議院議長裴洛西表示：「官員有責任通報股票交易內容，但我反對禁止國會議員及其配偶擁有個別公司股份的想法，美國是一個自由市場經濟，這些人應能參與其中。」

美國政府道德辦公室前主任肖布 (Walter Shaub) 抨擊裴洛西：「這是一個荒謬的評論，她 (裴洛西) 還不如說『讓他們吃香喝辣吧』，這當然是一個自由市場經濟，但一般韭菜不會得到政府專家的機密簡報，當中涉有大量與股價直接相關的非公開機密。」