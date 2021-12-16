〈昇銳展望〉斥8.5億元建置新廠產能提升逾2倍

安控廠昇銳 (3128-TW) 受惠車用、安防訂單能見度高，產能供不應求，將斥資 8.5 億元興建新廠，預計 2024 年第一季完工投產，除了增加研發部門外，產能將提升 2-2.5 倍，並讓車用與系統整合營收比重各半，待產能擴大後，也規劃將子公司車威視掛牌。

董事長江添貴表示，過去台灣安控產業被中國嚴重打壓，直到美中貿易戰後，台灣業者迎來新的契機，安控產業也重新出發並處在成長階段，目前產業往 AI 發展，朝向開發軟硬體結合的設備。

江添貴指出，隨著轉型策略效益顯現，接單量持續成長，現有廠區產能供不應求，規劃在附近建置新廠，將有會有兩棟大樓，一棟作為研發基地與辦公樓，另一棟則為廠房，最快 2024 年首季完工啟用。

副總蕭哲彥補充，新廠除了增加車用產線外，也將新增 AIoT 等消費型、工業用產品產線，初估新廠產能將提升 2-2.5 倍，同時擴大系統整合營收比重，並與車用營收比重可各半。

昇銳隨著產能擴充後，規劃將旗下子公司車威視掛牌；江添貴表示，目前車威視占整體營收比重約 4 成，主要開發商用車、特殊車等車載系統解決方案。

車威視業務經理林沛宏指出，已與中華電 (2412-TW) 合作建置智慧行動派遣系統，結合地理資訊與送貨司機端的終端設備，達到即時派遣及配送進度狀況，由中華電提供系統平台、車威視則供應硬體設備，後續將提供給物流廠嘉里大榮。