桃園防疫旅館群聚8確診 不排除空調釀交叉感染

桃園市防疫旅館驚傳群聚感染，疫情指揮中心今 (16) 日證實，目前已有 8 人確診，其中 6 人住同一樓層，並有 4 人基因定序相同，均為 Delta 變異株，該旅館緊急清空、匡列接觸者，桃園市長鄭文燦指出，可能是環境汙染或其他因素造成交叉感染，也不排除是空調因素。

指揮中心說明，案 16851 於今年 12 月 11 日自主健康管理期間確診，指揮中心與桃園衛生局立即展開相關調查，包括擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒定序等，發現該防疫旅宿同樓層的案 16768、16841、16851、16856 的病毒 S 基因序列相同。

這起防疫旅館群聚已知有 8 名確診個案，分布在 8 樓、5 樓各 1 例以及 6 樓 6 例。桃園市府持續進行疫調，目前案 16851 社區接觸者匡列 16 名，採檢都是陰性，足跡也都消毒完成。

鄭文燦指出，這起群聚案是由衛生局主動調出資料、追蹤發現，可能是在防疫旅館時，因為環境汙染或其他因素，形成交叉感染，顯見防疫旅館安全管理非常重要，目前已經全館淨空，移到集中檢疫所。

對於指揮中心的要求，鄭文燦表示，會持續調閱錄影畫面，地毯式調查追溯過去的個案，看有無不當接觸，但目前尚未看到。衛生局長王文彥指出，可能無意間的環境污染，不排除是空調因素，目前都還不能確定。

防疫旅宿再次爆發群聚事件，指揮中心高度緊張，即刻啟動四大強化作為，多管齊下嚴守社區防線，首先，春節檢疫專案 3 項方案均於入境時、檢疫第 3、7、10、14 及第 21 天進行 PCR 檢驗或公費快篩。

此外，集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核，指導與協助防疫旅宿落實防疫管理措施；請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿之通風空調換氣情形，並提供改善建議；檢疫期間有症狀均要進行 PCR 採檢，以確實掌握可能個案。