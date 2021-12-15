谷歌要求員工施打疫苗 若不遵守最終恐遭解僱

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 要求員工遵守疫苗接種政策，施打疫苗並提出證明，若不遵守，恐將被公司強制安排休假，最終仍無視者甚至恐將遭到解僱。

谷歌高層發給員工的一份備忘錄表示，員工必須在 12 月 3 日之前將自己的疫苗接種、醫療或宗教豁免證明文件上傳到公司系統。公司隨後將開始與未上傳證明的員工進行聯繫。

文件中表示，若是員工在明年 1 月 18 日最後截止日期前仍未遵守疫苗接種規定，將被安排一個月的帶薪休假，之後再進行長達 6 個月的無薪假，持續無視者最終將被解雇。谷歌目前整體員工人數超過 15 萬人。

谷歌表示：「我們預計谷歌大部分在美國的職位都隸屬於行政命令的範圍內。進入谷歌大樓的任何人都必須完全接種疫苗或擁有經批准的豁免證明。定期的新冠肺炎檢測並不包含在疫苗接種的有效替代方案內。」

谷歌安全副總裁 Chris Rackow 曾在電子郵件中表示，疫苗是確保大家安全返回辦公室的關鍵，也可以讓新冠病毒在社區傳播程度最小化。

面對新冠確診率飆升和 Omicron 來襲，蘋果也在週二宣布恢復旗下直營門市口罩規定並限制人數。該公司在最新聲明中提到，為了顧客和員工福祉，公司要求所有顧客光臨蘋果門市時都必須戴上口罩，隨著公司正進入一年中最繁忙時期，主動監控和管理入店人數，將使人們能感受更舒適的社交距離。