敬酒不吃吃罰酒！直擊員工荷包最有感 Kroger明年起取消未接種疫苗員工部分疫情福利

在 Omicron 引起的新冠病毒 (COVID-19) 疫情令人擔憂加劇之際，連鎖超市 Kroger Co 為促使更多員工接種疫苗，週二 (14 日) 宣布，明年起將停止為未接種疫苗的員工提供的疫情福利。

Kroger (KR-US) 發言人表示，明年 1 月 1 日起公司將不再為未接種疫苗的員工提供 COVID-19 給薪病假，且若非公會的受薪員工未接種疫苗，且參加公司醫療保健計畫，將須支付每月 50 美元的健康保險附加費。另外，完全接種疫苗的任何員工將可獲得 100 美元的一次性獎勵，該政策將持續運作。

公司發言人說：「在準備迎向疫情下一階段之際，我們修改政策以鼓勵更安全的行為，包括接種疫苗。」

人力資源管理諮詢公司美世 (Mercer) 顧問表示，各家企業為了讓員工接種疫苗用盡方法，例如教育活動和獎勵政策等，但成效都不夠明顯，「我想，企業主可能要想辦法讓員工荷包感受到一點衝擊，員工才會真的有動力，才能提高接種水準。」

根據監管文件，截至 1 月 31 日，Kroger 是美國最大型私營雇主之一，旗下擁有 46.5 萬名全職和兼職員工。

其他公司也加強了一些防疫限制，例如新冠疫苗接種的規定，或者懲罰沒有接種疫苗的員工。11 月開始，未接種疫苗的達美航空公司 (DAL-US) 員工，必須每月支付 200 美元的健康保險附加費此外，蘋果 (AAPL-US) 週二宣布恢復旗下直營門市口罩規定並限制人數。