金管會再出手打炒房！嚴控票券不動產保證業務

房市熱度居高不下，財金部會打炒房再度硬起來！金管會今 (16) 日宣布，研訂票券金融公司對不動產業保證餘額占保證總餘額之比率上限不得超過 3 成，明天起就正式上路。銀行局副局長童政彰表示，目前 8 家票券公司中，有 1 家已經超過此門檻，限期 6 個月內須改善至符合比率。

金管會表示，票券金融公司經營短期票券的承銷、經紀、自營及保證業務，扮演發揮貨幣市場功能的角色，為避免票券金融公司信用資源過度流向不動產市場及維持金融市場穩定，所以要求票券金融公司對不動產業保證餘額占保證總餘額的比率不得超過 30%。

根據金管會最新統計指出，截至今 (2021) 年 9 月底止，全體票券公司保證餘額為 5981 億元，依此估算，等於整體票券業對不動產保證餘額不得超過 1795 億元。

童政彰進一步指出，目前 8 家票券公司對不動產業保證餘額占保證總餘額之比率平均為 27.85%，只有 1 家超標，該票券公司若要降至 30% 以下，不動產保證餘額必須至少減 12 億元。

童政彰表示，請票券金融公司持續自律性遵循中央銀行發布的不動產貸款針對性審慎措施外，今天所發布的相關法令，將有助於強化票券金融公司信用資源的合理配置及授信風險集中度的控管，金管會將持續關注各票券公司對不動產保證業務的執行情形，以達到穩定金融及健全房市的效果。