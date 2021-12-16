中華電攜手泰電信商 首推5G專網工廠

中華電 (2412-TW) 今 (16) 日宣布，與泰國國家電信 (NT)、 The WhiteSpace (The WSP) 及泰達電簽定 5G 企業專網合作意向書，中華電將首先為泰達電泰國邦浦工業區一廠導入 5G 專網，推動數位轉型。

泰國國家電信 (NT) 是泰國財政部 100% 持有的國營事業，在泰國 5G 釋照中取得 2100MHz、2300MHz、26GHz 等頻段；The WhiteSpace(The WSP) 是泰國最大的 MVNO 服務供應商，積極發展 5G 新應用服務及物聯網。

中華電表示，此次四方跨國合作、共同支持「泰國 4.0」創新製造業計畫，推動泰國市場 5G 企業專網與創新應用服務，導入物聯網 (IoT)、資訊安全、人工智慧 (AI)、大數據等技術，延伸出智慧製造、遠距協作、智慧醫療等創新應用服務。

中華電指出，與 NT、The WSP 合作，首先為泰達電泰國邦浦工業區一廠導入 5G 專網、AR 遠距協作，將應用在組裝訓練、操作輔助、視覺化設備控制等。

其中，中華電提供自行開發的行動邊緣運算 (MEC) 與設計規畫經驗，由 NT 提供當地 5G 核心網路、The WSP 則具有在地行銷與運營經驗，共同合作為泰達電打造智慧工廠創新服務。

中華電深耕新南向，陸續與泰國國家電信、越南 Viettel 集團、新加坡 Singtel 等電信公司合作，共同以 5G 創新應用服務，推廣至東協國家。