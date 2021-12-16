承啟明年看好兩大動能 顯卡量價可望維持高檔

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2021年12月16號16點35分

顯卡廠承啟 (2425-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，展望明年，承啟發言人周子安表示，明年營運有兩大成長動能，包含顯卡、AI 伺服器等，其中，輝達 (NVDA-US) 明年將再推出新系列顯卡產品，量價可望維持高檔，AI 伺服器也受惠企業、教育需求成長，對明年營運並不看淡。

周子安指出，根據輝達規劃，明年上半年將再推出 RTX40 新顯卡系列產品，在新品推出下，預期整體供需、價格都可望維持相對穩健，而從市場應用來看，包含 AI、挖礦、電競都相當強勁，其中，電競過去受制挖礦需求擠壓狀況，也將有一定程度改善。

在 AI 伺服器方面，周子安看好，明年 AI 伺服器市場將保持成長，旗下持股 51% 子公司天津思騰合力就專注企業、教育 AI 伺服器系統整合與技術應用，累計今年前三季營收已達 26.95 億元，超越去年全年 18.73 億元，成為業外主力貢獻之一。

依市調機構 IDC 預測，明年中國人工智能市場支出將達 100 億美元，若單以 GPU 服務器來看，今年市場規模將達 37.24 億美元、年增 35%，明年則可望進一步成長到 45 億美元。

營收比重方面，承啟統計今年前三季續以顯卡為主力動能，占比達約 42.57%，AI 服務器比重 30.26%，主機板及其他則各占 13.05%、14.13%。

承啟 11 月營收達 6.01 億元，年增 30.1%、年增 24.7%，累計今年前 11 個月營收達 56.05 億元，年增 40.6%。