Omicron僅引起輕症 波音、航空旅行股飆漲 WHO警告：言之過早

由於健康專家表示，早期跡象顯示 Omicron 變種新冠病毒可能比之前的變種株感染症狀輕微，激勵波音 (BA-US) 等航空股和其他旅遊股週一 (6 日) 大漲。

上個月下旬，南非首次發現 Omicron 變種病毒，重創旅遊業，因為在國際旅行限制放寬不久，各地開始出現 Omicron 病例，引發各國重啟旅遊限制，甚至關上國門。

美國白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 表示，「雖然現在做出決定性判斷還太早，但 Omicorn 病毒似乎沒有重症病例。」這與一些早期研究結果相符，即與其他變種病毒相比，Omicorn 感染者症狀較輕微。南非醫學研究理事會 (SAMRC) 週六發布報導，表明 Omicorn 病毒引起的症狀可能較輕微。

波音週一大漲 7.39 美元或 3.72%，收在美股 205.88 美元，美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 也均大漲約 8%，為 S&P 500 指數內漲勢前幾強的成分股。

郵輪股同樣歡樂，挪威郵輪 (Norwegian Cruise Line)(NCLH-US) 和皇家加勒比海 (Royal Caribbean) (RCL-US) 分別大漲 9.5% 和 8.2%。週一線上旅遊機構 Expedia (EXPE-US) 勁揚 6.7%。

然而，世衛 (WHO) 官員上週五警告，不要過度解讀從南非原始病例中收集的數據，主張現在判斷 Omicron 病例嚴重性還太早，因為早期報告的輕度症狀是基於一群大學生，通常比成年人更年輕，而與南非一般大眾相比，美國人和歐洲人往往更年長且健康狀況更差。

WHO 新冠病毒技術領導 Maria Van Kerkhove 表示：「初始報導稱該病毒較為溫和，但這樣說真得太早了。每個感染 SARS-CoV-2 的人，無論是哪種變種株，剛開始都是輕症甚至無症狀，有些人可能出現輕症就停止，有些人可能會多耗一段時間。」

航空旅行股在感恩假期當週躍漲，讓航空股經歷疫情開始以來最繁忙的幾天，但仍低於 2019 年的水準，爾後 Omicron 病毒的出現，讓市場開始擔心需求下降。

大型航空公司尤其依賴國際長途旅行，但與美國國內航空旅行相比，國際旅行受到疫情更大打擊，需要更長的時間才能恢復。