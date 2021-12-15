高盛：過去半年 美股榮景主要只靠5支股票支撐

在今年美股看似強升的背後，高盛發布報告指出，股市的廣度大有問題，市場的榮景幾乎只靠幾支主力股票支撐。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 表示，雖然大多數標普 500 指數成分股，在都參了去年 11 月至今年 4 月的反彈，但近幾個月，市場廣度已大幅收窄。高盛的廣度指數在 2021 年 4 月，來到最高的 100 之後，目前跌至接近歷史低點的 16，代表股市的上漲只集中在少數個股。

市場廣度大跌至僅 16(圖表取自 Zero Hedge)

自 4 月底以來，5 支股票占了標普 500 指數回報率的 51%，分別是微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabe (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、Nvidia(NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。

Kostin 補充稱，在大漲之後，這些股票合計占標普 500 指數市值的 22%，比今年年初增加了 4 個基點。

Kostin 指出，由歷史發展看，接下來股市表現將低於平均，出現更深的跌幅。通常還要再過 4 個月，股票的廣度才會持續增長，市場領導權才會回到落後補漲股。

市場未來可能表現不及平均 (圖表取自 Zero Hedge)

具體而言，自 1980 年以來，有 11 次市場廣度在 6 個月期間的收窄幅度，與今年 4-10 月的情況相當。在之後的 1、3、6 和 12 個月，股市的回報均低於平均水準。

在這種情況下，高盛建議，投資者應續抱高成長、高利潤的股票，這些股票近幾個月表現良好，如果市場廣度持續縮小，他們有望維持佳績。