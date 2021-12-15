〈徐秀蘭開講〉看好未來20年半導體業很精采

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (15) 日表示，預期未來 20 年，半導體產業成長幅度、強度都會高於前面 20 年，未來 20 年會很精采，但要能支撐半導體產業很大關鍵是綠色能源，各國都在提出淨零排放，未來半導體產業不會只獨立於半導體產業，而不朝永續發展邁進。

新竹科學園區今日慶祝竹科 41 周年，竹科管理局舉辦園慶活動，邀請徐秀蘭以「眺望前方 勇敢作夢–中美矽晶與環球晶圓的發展歷程」為題，進行專題演講。

徐秀蘭演講時表示，中美晶成立於 1981 年，是第八家進駐新竹科學園區的廠商，已有 40 年歷史，當時科學園區一片黃土，完全找不到進來的路，中美晶為竹科拓荒者之一，台積電 (2330-TW)、旺宏 (2337-TW)、世界先進 (5347-TW) 都還沒創立。

徐秀蘭說，中美晶一開始員工僅 33 名，主要生產 2 吋、2 吋半與 3 吋半導體矽晶圓產品，供應整流二極體，中間員工也曾成立自救會，許多經營團隊換手，一路克服困難走來。

徐秀蘭 1998 年加入中美晶，20 多年來，中美晶集團營收成長 120 倍。徐秀蘭表示，現在中美晶就像個博物館，產品涵蓋 3 吋到 12 吋，再到先進的 SOI、第三代半導體。

徐秀蘭說，中美晶因半導體業務太差，而跨足太陽能領域，如今綠色能源已成為國際共識與趨勢；她並開玩笑說，「除了愛地球外，也是愛訂單的表現」，台灣產業要打國際盃，綠色能源絕對不能少。

徐秀蘭也說，過去幾年中美晶做了非常大的轉變，旗下子公司除環球晶外，也擴大投資包括朋程、宏捷科及台特化等，就是為了要讓中美晶不再被單一產業風吹草動影響，多打幾隻腳，也更國際化。

徐秀蘭表示，中美晶是台灣第一家做半導體矽晶圓的公司，預期未來 20 年，半導體產業成長幅度、強度都會高於前面 20 年，主要原因在於包括 5G、電動車、低軌衛星等太多重量級應用同步推出，疫情也將未來 5 年、10 年發生的事提前。

徐秀蘭也說，環球晶與中美晶都不怕風險，但必須是計算過，在最壞的情況下也能承擔的風險，就會勇敢前行。

