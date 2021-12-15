環球晶徐秀蘭：訂單到2024年已沒問題

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (15) 日表示，明年去瓶頸產能已賣光，且客戶簽長約才會擴產，不擔心 2023 年後需求可能下滑，訂單到 2024 年已沒問題。

環球晶受惠客戶需求續強，明年產能持續滿載。徐秀蘭指出，明年已確定全產全銷，甚至全產還不夠銷，訂單、價格已定案，業務最大的困難不是拿單，而是跟客戶解釋只能交貨 90%。

環球晶此波長約已拉長至 5-8 年，徐秀蘭表示，從目前訂單來看，訂單到 2024 年已沒問題，且目前看 2023、2024 年客戶端需求，沒有弱下來的跡象，手機、5G 與車用等各類應用此消彼長。

不過，徐秀蘭也坦言，成本確實有所增加，包括化學品等原料成本、運費成本等，目前運費成本維持高檔，預期要到 2022 年中才有機會緩和，塞港問題仍存在，排櫃位還是很大的壓力。

對於如默克材料商也要來台設廠，徐秀蘭認為，為避免受塞港、疫情或地緣政治因素影響，半導體產業走向全球企業在地化生產，供應鏈確實會走向本土化、盡量區域化，不只環球晶，許多原物料廠商也這樣。

環球晶未來 2 年將投入 8 至 9 億美元，啟動 12 吋產能啟動去瓶頸與擴產計畫，美國廠區也是其中之一。徐秀蘭表示，將在美國擴產包括 12 吋 SOI，及 6 吋、8 吋化合物半導體磊晶，產能規劃很大，但明年才剛起步、量小，後面產能很快會拉上來。

世創併購案目前仍待 2 個國家主管機關審查通過，包括德國投資審查相關單位，及中國反壟斷相關主管機關。對於併購案進度，徐秀蘭表示，還在持續努力中，還要走完每一關，每天都有進展。

