太陽光電產業協會新任理事長中美晶董座徐秀蘭出任

台灣太陽光電產業協會今 (25) 日進行第八屆首次會員大會暨改選理監事及理事長，此次新增多位不同領域理事，並選出中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭為第八屆新任理事長。

今年太陽光電產業協會理監事會員大會出席率達 75%，理監事涵蓋中美晶、友達 (2409-TW)、台泥 (1101-TW)、南亞 (1303-TW)、中租 - KY(5871-TW)、寶佳、聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW)、天泰、錸德 (2349-TW)、韋能、永豐金 (2890-TW) 及國內多家太陽能業界代表。

徐秀蘭表示，太陽能產業須連結上下游，包括生產製造業及系統設置業，並藉由產官學合作，掌握產業發展契機，台灣太陽光電產業協會是產業界各方的大家庭，協會將廣納各方意見，整合產業資源向政府反映。

尤其全球主要經濟體都宣示 2050-2060 年達到淨零碳排，太陽能產業為永續發展產業，協會也將配合國家永續發展的能源政策，在綠能道路上盡一份心力。

聯合再生董事長洪傳獻為第七屆理事長，任內推動產業協會擴大，涵蓋各種聲音，2 年間會員數量增加 15%，也積極配合政府措施，依據生產者責任承擔行政院環保署太陽能板回收機制，要求會員依政府制訂規則執行。

另外，協會也督促政府釋出耕作不良的低地力農地，讓農民雖不能耕作但仍有一份收入，對於地力尚可的農地，若常受到風災或雨水損傷，希望政府開放營農型太陽能農業結合的農光互補方式，讓太陽能板擋住風雨，在控制遮光率 40% 以內的下方仍可種植中日照作物。