好好退休準備平台逾1.5萬人參與 月扣款金額突破億元

退休理財議題正夯，好好退休準備平台上線二個月，已有超過 1.5 萬投資人參與該專案，每月定期定額扣款金額也突破 1 億元，再次展現國人對退休準備的積極參與。其中，又以參與積極型基金的投資人及每月扣款金額佔比皆最高，凸顯在累積退休準備資金的同時，國人喜歡以較積極的方式來做投資，亦顯示可忍受相對較大的波動。

好好退休 - 準備平台今年 9 月底才上線，提供 0 申購手續費、低經理費等優惠，持續引起國人在退休準備投資上的認同，上線兩個多月的時間，吸引逾 1.5 萬民眾參加專案投資，用實際行動開始為自己的退休生活累積退休金。

基富通董事長林修銘表示，國人愈來愈能認同退休準備及早開始的概念，尤其在基富通接連推出「好享退」、「好好退休」後，將定期定額投資基金來為自己做退休準備的觀念快速推廣給民眾，尤其今年的「好好退休」專案擴大辦理，涵蓋五大類共 40 檔基金，讓民眾有更多標的做退休準備的投資選擇，也讓專案在上線後快速累積人氣，目前每月扣款金額已經超過 1 億元，且每個投資人平均申購 1 檔以上專案基金。

林修銘進一步指出，從「好享退」、「好好退休」這兩大退休專案的推廣經驗發現，投資人尤其喜歡以積極型的產品做為退休準備的投資標的，從「好好退休」專案來看，有超過 6 成的資金都是布局在積極型產品中。

林修銘解釋，主要因為退休準備專案內的基金都經專家嚴選為適合做退休準備的產品，兼具績效及風險控管，只要風險程度在投資人可接受範圍內，多數投資人仍偏好追求較好的報酬率，加上專案基金都是以定期定額方式、長期、紀律投資，因此也分散了投資風險。

基富通總經理黃致淵強調，為持續推廣退休準備觀念，並建議退休準備愈早開始愈好，基富通提供參與「好好退休」專案連續成功扣款 24 個月的投資人，期滿後將享有基富通全平台數千檔股、債、平衡基金單筆、定額申購終身 0 手續費 VIP 優惠，意味投資人愈早開始「好好退休」投資，將愈早享有基富通 VIP 優惠，也呼籲大家及早啟動自己的退休準備，為退休生活做好規劃。