〈智邦展望〉明年營收估增1成上下 毛利率短期仍有壓

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (15) 日召開線上法說，明年在資料中心、企業網路等需求帶動下，營收可望成長 1 成上下，不過，毛利率受到缺料、匯率等不確定因素影響，預估仍有壓。

智邦執行長馬思睿 (Edgar Masri) 認為，第四季缺料狀況比第三季嚴峻，MOSFET、類比 IC 等零組件吃緊態勢將延續到明年上半年；從需求來看，資料中心、企業用戶需求相對樂觀，但電信客戶能見度稍低。

在 100G、400G 交換器產品方面，馬思睿表示，100G 明年將持續成長，400G 則會有更顯著的成長，400G 交換器在明年營收比重估可達 5-10%。

馬思睿進一步指出，預估明年公司營收以成長 1 成上下為目標，樂觀一點可望有 10-15% 成長、保守一點則落在 5-10%；他認為，明年第三季將會是缺料及需求變化的關鍵點。

法人也關心智邦毛利率明年能否重回 20% 之上，馬思睿坦言，受到缺料、料件漲價，以及存貨增加、匯率等風險，加上亞洲客戶快速成長下，短期毛利率估仍有壓。

智邦表示，過去半年陸續調漲反應生產成本上漲，歐美客戶接受度較高，但亞洲市場因為價格競爭較激烈，漲價效益有限；而智邦今年來自亞洲市場的訂單翻倍成長，主要來自中國、印度等地需求。