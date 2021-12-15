〈TCA會員大會〉彭双浪：淨零碳排、通膨是未來5-10年挑戰

台北市電腦公會 (TCA) 今 (15) 日召開會員大會，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪以理事長身分出席表示，疫情改變人類生活型態、思考模式，這次會員大會也首度採取線上線下方式辦理，展望未來，認為淨零碳排、通貨膨脹都將是產業未來 5-10 年的挑戰。

彭双浪表示，疫情讓人類生活型態、思考模式出現改變，台北市電腦公會在過去一年內也做了很多結構性改變，像是加入數位工具後，實體展只辦一周，但線上媒合可長達一年，目標對象也同步放大。

彭双浪進一步指出，台北市電腦公會過去是台灣大型展會最重要的推手，但經過調整後，目前公會主要收入除展會外，也新增許多專案、服務。

展望未來，彭双浪認為，明年各大產業都可望逐步復甦，回到疫情前水準，但認為包含淨零碳排、通貨膨脹等仍將是未來 5-10 年，甚至 30 年的挑戰，面對氣候議題，電腦公會年初也規劃成立氣候聯盟，預期近期架好平台後，將對外公告、廣收會員。

此外，彭双浪表示，對於會員關心政府採購法、國安法、兩岸人民關係條例內，包含關鍵技術、營業秘密、人員等定義模糊狀況，公會也會與友會共同向政府提出建言，並認為「適當管制是必要的，但也不必過度管制讓產業無所適從」。