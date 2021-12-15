〈東洋法說〉三項困難學名藥陸續取得里程碑金 明年拚每股賺4元

東洋 (4105-TW) 今 (15) 日召開法說，困難學名藥抗黴藥 Lipo-AB 有望明年第四季取得藥證，屆時將有 100 萬美元里程碑金，另外兩項困難學名藥也將依試驗進度，陸續取得里程碑金，法人看好明年獲利表現，每股純益可望回升至 4 元。

董事長林全表示，今年國內外藥品銷售表現不俗，不過，與其他藥廠有經銷協議問題，遭公平會裁罰 2.2 億元，導致今年獲利下滑。

林全看好，明年三項困難學名藥將有所斬獲，其中，抗黴藥 Lipo-AB 生體相等性 (BE) 試驗數據正向並向美國 FDA 申請藥證，有望明年完成查廠、年底前取得藥證。

另外，治療卵巢癌的困難學名藥 Pegylipo 與德國藥廠簽署歐洲市場合約，將依市場開發時程收取里程碑金，目標 2023 年上市；治療肢端肥大症的微球困難學名藥 Octreotide 則預計 2024 年上市。

東洋也跨足醫材領域，與緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學科技研發智慧行動輔具，財務長張國江表示，醫材產品單價高，目前是與醫院進行分潤方式，預期需要 1-2 年布局，最快 2023 年醫材品會有顯著營收貢獻。

法人預期，在既有癌症藥品銷售穩定下，海外地區營收將同步成長，明年營收有望年增 5-10%，每股純益則回到 4 元的水準。

東洋疫苗營收比重已攀升至 5-10%，張國江指出，各廠自費流感疫苗雖然有受到新冠疫苗影響，銷售受到排擠，但因公司提前出貨給合作夥伴，整體出貨量沒有太大衝擊，目前已與外商討論明年流感疫苗供貨量，有望多於今年。

海外市場方面，張國江補充，今年前三季外銷營收比重約 5-6%，除了墨西哥、泰國、越南等既有市場穩定成長外，明年印尼、韓國也將開始有營收貢獻，土耳其 2023 年會有進展，目標 2025 年外銷營收比重攀升至 20%。

東洋 11 月營收 4.31 億元，月減 23.7%、年增 37.6%；前 11 月營收 40.63 億元，年增 5.56%。