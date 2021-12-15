〈台股盤中〉航運光電領軍量縮反彈 慎防台指期結算外資突襲

美股收黑、權值三王平盤震盪，儘管台股今 (15) 日有航運、光電族群拉抬，但指數多空交戰激烈，早盤震盪小跌後翻紅，盤中指數高點來到 17640 點，適逢台指期結算，市場追價意願有限，成交量預估降至 3000 億元以下。

台股今天多空拉鋸，大型電子股包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價持續平盤附近震盪整理，聯電 (2303-TW) 與聯發科 (2454-TW) 互有漲跌，股價震盪整理。

權值股王台積電明 (16) 日將進行除息交易，除息日前夕受買盤觀望影響，股價陷入 600 元保衛戰，開盤以 597 元開出後，低點跌至 596 元，但在買盤敲進下，盤中股價收復 600 元關卡。

航運股今天表現相對強勢，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 在買單敲進下，盤中分別大漲 3%、2%；貨櫃三雄中萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 與陽明 (2609-TW) 也在買單加持下推升股價反彈。

光電族群中，中環 (2323-TW)、光磊 (2340-TW)、錸德 (2349-TW)、佳能 (2374-TW)、億光 (2393-TW) 都是買盤敲進對象，帶動股價走揚。

法人指出，在官股與投信力挺買超下，擺脫連續三日 K 收黑低潮，推升指數反彈在月線下方形成支撐，但留意今天適逢台指期結算，須提防外資賣壓突襲，恐對指數上攻形成壓力。