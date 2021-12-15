外資大買面板三虎5.5萬張 台積電遭外資棄息連四賣

台股今 (15) 日由航海王再掀浪潮，指數開低震盪走高，終場上漲 60.73 點，收 17660.1 點，成交量縮至 2474.15 億元。外資大買面板三虎，共買超約 5.5 萬張，航運與 IC 設計族群同獲青睞，但台積電除息前夕遭外資棄息、連四賣，共賣超 1.6 萬張。

三大法人方面，外資賣超 61.77 億元，連四賣，投信逆勢買超 29.64 億元，自營商與外資同調，賣超 24.23 億元，三大法人共賣超 56.39 億元。

期貨方面，外資回補空單 1698 口，空單未平倉口數降至 25788 口；投信增持空單 398 口，空單未平倉口數增至 142 口；自營商增持空單 1157 口，多單未平倉口數降至 14926 口。

外資買超方面，大買面板三虎，分別買超友達 2.6 萬張、群創 2.1 萬張、彩晶 7268 張，同步敲進貨櫃族群，買超長榮 1 萬張、慧洋 - KY 5379 張，裕民、新興分別超過 3000 張。

IC 設計族群同獲外資青睞，買超智原超過 3000 張，智易、威盛、天鈺、晶豪科均超過 2000 張。

外資出脫晶圓雙雄，賣超聯電 1.5 萬張，台積電除息前夕遭外資棄息、賣超 5756 張，其他電子股包括金寶也遭賣超 1 萬張，仁寶 8648 張。

金融族群成外資提款標的，賣超開發金 1.4 萬張、臺企銀 8121 張，國泰金、中信金、元大金超過 6000 張，彰銀、富邦金、永豐金、華南金均超過 5000 張。

法人指出，台股量能低迷，顯示市場氣氛觀望、多空不明，短線台股估將維持高檔震盪格局，若美國科技股轉強，可望帶動外資回頭買超台灣電子股。

