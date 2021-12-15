IKKA-KY搭豐田電動車大戰略 出貨動能加溫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年12月15號11點27分

日系汽車零組件供應商 IKKA-KY (2250-TW) 今 (15) 日指出，隨著主要大客戶日本豐田 TOYOTA 發布電動車戰略大計畫─未來 3 年將量產 16 款電動車，IKKA 正在測試或開發的次世代 EPB、線傳排檔、電池冷卻模組等產品，未來搭上 TOYOTA 電動車銷售大商機可期。

法人樂觀看待，IKKA 前三季獲利已年增近 60%，全年有望寫新猷，而明年起獲利一年比一年好值得期待。

IKKA 指出，11 月營收已跟隨 TOYOTA 產能回復進度，從 9 月的谷底重新回到 4 個月來高點，而因應原物料上漲，品牌汽車終端售價近期也開始陸續調漲，但終端汽車需求力道也不因車價上揚而下滑，有利後續拉貨動能。

展望後市，IKKA 強調積極搭電動車大商機，隨著 TOYOTA 發表電動車戰略計畫，目前正在測試或開發次世代 EPB、線傳排檔、電池冷卻模組等電動車應用領域的相關產品，並透過塑膠輕量化設計，取代金屬零件，以提高電動車的續航里程。

TOYOTA 甫發布全球電動車戰略，宣布將對 BEV(Battery Electric Vehicle，電池電動車) 投資高達 8 兆日圓 (700 億美元)，到 2030 年預計開發 30 款 BEV 車型，其中有 16 款預計於 2025-2026 年前陸續上市，包含 5 款 TOYOTA bZ 系列、4 款 Lexus 和 7 款 Lifestyle 車型。

TOYOTA 各車型的投入模式和時機將根各國的能源政策和產業政策來決定，長期目標在 2030 年達全球 BEV 年銷量 350 萬台的目標，而相關供應鏈的長期拉貨成長力道，不容小覷。