豐田上調電動車銷售目標 華城可望大啖充電站商機

日本豐田汽車 (TOYOTA) 大幅上調 2030 年電動車全球銷量目標，旗下高級車種 LEXUS 規劃 2030 年，主要市場將只銷售電動車；而機電大廠華城 (1519-TW) 旗下華城電能，為豐田汽車台灣總代理和泰車 (2207-TW) 建置與營運 LEXUS 快充站，隨著豐田深化電動車布局，華城可望拿下更多訂單。

豐田汽車今日宣布，2030 年電動車全球銷量目標大幅上調至 350 萬輛，較過去燃料電池車與電動車合計銷量 200 萬輛目標大增 1.75 倍。

豐田也將擴充電動車車種，到 2030 年預計推出 30 款電動車；旗下高級車種 LEXUS 規劃至 2030 年時，在北美、歐洲與中國等主要市場新車將全數銷售電動車，2035 年則在全球都只銷售電動車。

華城看好電動車未來成長趨勢，2015 年就成立充電站自有品牌「EVALUE」，2020 年斥資千萬元在台北內湖設立全台第一個電動車充電停車場，2021 年將充電營運事業分割成立華城電能，專責電動車充電營運服務。

華城電能並於今年 11 月宣布與和泰車攜手合作，成為和泰車引進 LEXUS 首款純電動車 UX300e 的充電夥伴，從設備、站點設置到車主家用裝置，提供完整一站式服務，預計 2022 年完成建置 25 座直流電 (DC) 快充站與 500 座交流電 (AC) 充電樁。