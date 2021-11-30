台灣金聯推66件平價屋 宜蘭海景套房總價不到百萬元

台灣金聯今 (30) 日循例宣布推出平價屋專案，但受疫情影響，今年釋出的平價屋物件僅 66 件，其中 61 件屬於住宅屋，其中最便宜的物件是坐落於宜蘭縣五結鄉濱海路的面海套房，總價僅 99 萬元。

台灣金聯表示，今年釋出的物件主要仍集中在台北、雙北、桃園與高雄等六都，約占所有物件比重約 83%，其中以桃園市釋出 13 件居冠，台北市與新北市各有 11 件，高雄市也有 10 件平價屋釋出。

以總價來看，位於台北市文山區和興路的「河畔生活家」套房，近 12 坪、售價 603 萬元；以及位於新北市萬里區的特套房約 15 坪，售價僅 168 萬元，是雙北市今年釋出物件中價格最低者。

而坐落在宜蘭縣五結鄉濱海路面海的套房，總價只要 99 萬元、約 12 坪，如果扣除成交禮 6 萬元居家商品提貨券，等於只要實付 93 萬元即可入手。

另外，位於桃園市中壢區環中東路二段，面積 17.13 坪，售價 322 萬元；以及位於高雄市鳳山區高鳳一路、約 26 坪的住宅，售價 526 萬元，也是六都中相對低價的住宅。

在捷運宅部分，包括位於台北內湖站與三重菜寮站各 2 戶，中和南勢角、台北辛亥站、民權西路站、後山埤站與板新站各１戶，總計共９戶捷運宅同樣是今年釋出的平價屋物件。

台灣金聯表示，今年受疫情影響，法院拍賣作業遲延緣故，今年釋出平價屋僅 66 件，釋出件數是 11 年來最低，今年的平價屋自明 (1) 日起到 21 日起受理登記，並於 29 日公開抽籤。

