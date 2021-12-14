聯發國際預計1月中上櫃 美國店數訂年增3成目標

連鎖餐飲業者聯發國際 (2756-TE)(歇腳亭) 今 (4) 日指出，預計明年 1 月中旬掛牌上櫃，未來將積極著墨主要市場美國，未來二年在美國每年開出 40-50 家店點，明年開店數目標成長 30% 之上，營運成長動能無虞，聯發也強調，同店成長是主要的追求目標。

聯發以北美、香港和台灣為主力市場，截至今年 11 月底，已成功跨足加州、德州、華盛頓州、肯塔基州、路易斯安那州和夏威夷州等美國 21 州，是美國市占率第一的台灣手搖茶品牌。

聯發董事長鄭凱隆表示，創業 30 年來以「全球化經營、在地化操作」的策略，不斷因地制宜、貼近消費者需求，因此，不同於多數同業在美國採取區域授權模式、並瞄準華人商圈，歇腳亭在美國採取單店加盟模式，專攻以白人為主的在地客群，品牌已成功融入當地，且有 70% 以上的加盟主非華人。

鄭凱隆強調，歇腳亭在美國市場的訂價高於其它市場，尤其採取單店加盟模式，使美國平均開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的 5-8 家店，因此，在站穩美國市場後，仍將持續加速展店。

展望未來，聯發看好，全球手搖飲市場規模預計將從 2020 年的 23.2 億美元，在 2027 年達到 42.5 億美元，複合年增長率高達 8.9%，成長空間龐大。

截至 11 月底，歇腳亭於北美已擁有 136 家店點，占總營收比重 58%，平均單價約 5.5-6.75 美元 (約新台幣 150-190 元)，較美國的星巴克單價更高，而在亞洲，台灣有 18 家、香港 44 家、東南亞共 104 家，以及澳洲 45 家，總店數達 350 家店，隨著美國持續展店，明年全球總店數有望上看 400 家規模。