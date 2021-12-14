企業外派中國占比73%居冠 供應鏈重組助東南亞崛起

近兩年來，新冠肺炎疫情不斷干擾全球市場，104 人資學院今 (14) 日公布調查報告顯示，今年企業外派地點仍以中國占比近 73% 最多，東南亞 13.5% 居次，外派中國及東南亞的津貼，平均可達年薪的 4 成，或是平均每月加碼新台幣 2-3 萬元，不過，疫情促使全球供應鏈重組，外派中國企業明顯下滑，東南亞則逆勢成長。

104 人資學院第七年出版《薪資福利調查報告》，訪查 1010 家企業人資與用人主管，據統計，企業海外派駐最多為中國，占比達 72.9%，不過，受中美貿易戰、企業海外聘僱在地化以及「投資台灣三大方案」等影響，外派中國的企業占比與 2017 年相比，5 年來下滑 3 個百分點。

企業外派第二多是其他亞洲 17.9%，其中，東南亞占 13.5%、東北亞占 3%、亞洲其他占 1.4%，第三名為美加地區 4.3%。調查反映出新南向政策發揮效果，以及美國歡迎台灣科技產業赴美設廠，和 5 年前相比，外派其他亞洲的企業占比成長 2 個百分點，美加成長 1 個百分點。

調查也顯示，57% 企業外派沒有期限，42.6% 有期限，以 2-3 年最常見，其次是 3-4 年。外派結束後，52.5% 沒有明訂回任制度，47.5% 明訂回任制度，以回到台灣最常見、26.8% 專案處理、20.7% 留任當地。

擁有外派津貼，挑戰更高的薪酬，是許多職人選擇前往海外工作的主因之一。以企業最常外派的中國和其他亞洲的外派津貼為例，不論主管或非主管，外派津貼若依比例計算，平均可占年薪的 4 成；若依定額計算，非主管約每月加碼 2 萬元，主管則加碼 2.5 萬至 3 萬元。



外界好奇，加碼的各項津貼一定進得了口袋嗎？104 人資學院指出，還得納入支薪方式、海外當地物價、海外所得稅率及企業是否補助派駐當地的個人綜合所得稅。以台灣為例，平均每人每月消費支出新台幣 2.3 萬元，換算一年約 27.6 萬元；相比中國，一年消費支出人民幣 21210 元，約合新台幣 10 萬元，但沿海省份與內地的飲食、住屋、娛樂等各項生活支出差異甚遠。