蘋果供應鏈缺料狀況趨緩 軟硬板廠11月營收走強

蘋果供應鏈 11 月缺料狀況改善，主要軟硬板廠營收也有亮麗表現，包括華通 (2313-TW)、台郡 (6269-TW) 11 月營收同步創新高，健鼎 (3044-TW) 與臻鼎 (4958-TW) 公布的 11 月營收也分別以 56.11 億元及 193.56 億元雙雙改寫歷史次高，業者對 12 月訂單仍表樂觀，營收主要取決於 EMS 廠拉貨。

健鼎今 (10) 日公布 11 月營收，以 56.11 億元改寫單月次高，僅次於今年 1 月的 58.16 億元，月增 4.02%，年增 13.74%，累計前 11 月 573.19 億元，已超越 2020 年全年的 555.48 億元，年增 14%，全年營收將突破 600 億元創新高。

健鼎投資的湖北仙桃二廠已完工，受限目前員工招聘進展緩慢，新產能發揮效益應在 2022 年；健鼎對於在華東無錫新廠擴建案，目前也在觀察 HDI 板需求擴張程度。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃，健鼎投資的湖北仙桃廠已完工，將積極投入量產。

華通 11 月營收以 68.26 億元改寫歷史新高，月增 13.73%，年增 8.2%，前 11 月營收 561.45 億元，年增 2.22%。12 月如缺料狀況持續改善，華通單月營收可望站穩 60 億元，第四季營收將達 188 億元，改寫去年同期創下的的單季歷史新高紀錄。

台郡 11 月營收 42.76 億元，月增 21.93%，年增 15.57%，前 11 月 310.65 億元，年增 18.38%，已超越去年全年，由於部分來自第三季末遞延出貨加上手機應用的高階軟板出貨挹注，台郡預估，第四季營收將較第三季成長，且較去年同期的 106.9 億元個位數成長，全年營收將突破 330 億元創新高。

就目前產能配比來看，台郡台灣高雄廠與大陸昆山廠的產能比重約在 60% 比 40%，台灣新廠將著重高階 MPI、LCP 軟板生產，明年擬訂 2022 年的營運重點，將開發更高層數軟板。

臻鼎 11 月營收也以 193.56 億元，登上今年新高，為歷史次高，月增 18.62%，年減 7.66%；累計前 11 月營收為 1342.55 億元，年增 19.62%。