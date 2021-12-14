貨櫃三雄、中小型股遭狙擊 台股跌168點收17599點失守月線

美股費半指數周一壓回，台股半導體族群今 (14) 日湧現賣壓，金融、傳產倒成一片，其中貨櫃三雄全面跳水，中小型股也遭到空方狙擊，拖累指數跌幅擴大，終場下挫 168.23 點或 0.95%，收在 17599.37 點，摜破月線支撐，成交值略增至 3011.75 億元。

櫃買指數終場下跌 4.15 點或 1.8%，收 226.83 點，成交值 958.48 億元。上市櫃成交值合計 3970.23 億元。

觀察權值股表現，台積電 16 日除息，每股配發 2.75 元現金股利，受到美股大跌影響，今天湧現棄息賣壓，跌破 600 元關卡，但終場跌幅收斂，收 599 元；聯發科跌幅也縮至 1% 以內，收 1070 元，國巨、瑞昱、聯詠、友達等電子指標股則下跌 1-3%。不過，台塑、統一、和泰車及亞德客 - KY 等傳產股尾盤均逆勢收紅。

千金股普遍賣壓沉重，股王矽力 - KY 重摔逾 5%，收 4265 元，股后信驊也大跌近 4%，不過，大立光逆勢走高，上漲 2.7%，站回 2000 元關卡，並超車力旺重返第三大高價股寶座，此外，祥碩、AES-KY、緯穎均震盪走跌，世芯 - KY 跌逾 8%，再度摔出千金股行列。

航運股今天倒成一片，貨櫃三雄賣壓出籠，股價重挫 5%，散裝航運股四維航、新興、台航、慧洋 - KY 等跌勢也相當重，航空雙雄華航、長榮航下跌 4-5%，唯獨遠雄港連 7 揚，今天翻紅上漲近 2%，站上 70 元，一度來到 71.2 元，創 21 年新高。

金融股也成為空方狙擊標的，富邦金領跌逾 1%，其他包括元大金、中信金等也下跌超過 1%。鋼鐵股漲多拉回，中鋼下跌約 1.6%，佳大、彰源、海光、官田鋼、燁興等重挫 3-4%。

值得注意的是，因應原物料及運輸成本上漲，正隆、華紙趕在年底前發動新一波漲價，漲幅上看 15%，帶動造紙族群今天逆勢走揚，華紙一度亮燈漲停，終場漲幅收斂至 3% 左右，正隆收盤小漲 1.2%，永豐餘則開高走低，收盤下跌逾 2%。