〈焦點股〉造紙廠12月發動漲價 華紙一度攻漲停

因應原物料及運輸成本上漲，正隆 (1904-TW)、華紙 (1905-TW) 趕在年底前發動新一波漲價，漲幅上看 15%，帶動造紙族群今 (14) 日逆勢走揚，華紙一度亮燈漲停，正隆、榮成 (1909-TW) 、寶隆 (1906-TW) 等均在盤上表現。

台股今天開低走低，摜破月線支撐及 17600 點關卡，大盤賣壓沉重，不過，華紙擺脫連日頹勢，今天早盤在買盤追捧下，股價衝上漲停 24.95 元，收復半年線，但漲幅隨之收斂，帶動成交量能暴增，午盤已有 2.9 萬張。

正隆早盤也大漲逾 6%，最高來到 35.7 元，但漲幅同步縮小至 2% 以內，月線及季線沒能站穩，午盤成交量也放大至 8800 張；永豐餘早盤勁揚近 7%，衝上 36.9 元，但獲利了結賣壓隨即出籠，股價翻黑下挫；寶隆、榮成等造紙股早盤也表現不俗，但都不敵大盤賣壓，陸續拉回平盤附近。

內需市場復甦，帶動工紙及紙器需求回溫，在木片、廢紙、煤炭、船運等能源與運輸費用持續上漲下，華紙將針對文化用紙、包裝用紙與產業用紙等產品，調漲 5% 至 10%。華紙 11 月營收 18.33 億元，月增 1.67%，年增 11.4%，累計前 11 月營收 200.3 億元，年增 19.2%。

正隆越南廠生產已回到正軌，本月也將醞釀第三度漲價，工紙紙箱漲幅約 12% 至 15%，可望與客戶達成共識。正隆 11 月營收 41.55 億元，月增 18.4%，年增 19.4%，累計前 11 月營收 406.4 億元，年增 13.6%。