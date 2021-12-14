〈台股盤中〉等待聯準會利率決策 量縮跌破月線支撐

在 Omicron 疫情不確定因素下，再加上等待美國聯準會召開利率決策會議，美股走弱，牽動亞股今 (14) 日回檔整理，台股指數以平低盤開出後，一度大跌逾 140 點，跌破 10 日線和月線支撐位置，盤中跌點收斂至 80 點左右，預估成交值僅近 2900 億元。

法人指出，通膨議題持續干擾市場，儘管中小股買盤不弱，仍須隨時留意漲多個股獲利壓力湧現。

不少個股昨強今弱，陷入大幅度的震盪，包括亞矽、全譜、佳邦和鴻名等昨日的強勢股今日轉跌超過半根停板之上，明基材、中砂、飛宏、光磊和晟銘電跌 4% 上下。

從族群來看，IC 相關業者相對弱勢，矽力 - KY、茂達跌逾 4.5%，創惟、祥碩、沛亨、通嘉跌 3% 上下，譜瑞 - KY、威鋒電子跌 2% 之上，類比科、致新和安國跌 1.5%。

而載板廠再次回檔整理，同欣電、景碩和南電跌 3% 上下。

表現相對強勢的族群為文創遊戲相關，霹靂續亮漲停燈號，昇華、網龍均亮漲停，智冠漲逾半根停板，華義、歐買尬漲 3-4%。

而個股間的表現仍有看頭，聯德、榮群漲停，旭品、力特、建舜電、安集、藥華藥漲 7% 上下，建碁、太景 - KY、振驊電、飛捷、旭源、華紙、環天科、立凱 - KY、芮特 - KY 和旭暉應材漲半根停板上下。

元大投顧指出，若高通膨的跡象能在近兩月內見頂甚至出現轉折，則市場對於 聯準會的升息預期將會降溫。

不過，由於年底將近，外資逐漸進入長假模式，中大型股不免稍作休息，加上本周的下半周多國央行將召開例行決策會議，市場對於聯準會是否加快縮減購債更為觀望，留意電子股有被提前結帳的狀況。