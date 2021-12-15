〈台股盤前〉等待聯準會釋出新訊息 壓抑中大型股空間

台股昨 (14) 日湧現外資賣壓後，隨著美股持續偏弱整理，市場等待周四聯準會 (Fed) 將釋出的訊息，法人認為，觀望氣氛濃厚之際，再加上外資即將放長假，今日來自外資的賣壓仍不容小覷，中大型股和權值股恐遭壓抑，同時也須提防內資提前結帳，盤面上仍以中小股輪動為主軸。

三大法人昨日合計在集中市場賣超 176.1 億元，其中，外資賣超 156 億元，為連 3 賣，自營商賣超 46.66 億元，為連 3 賣，僅投信買超 26.56 億元，終結連 2 賣，反而創近 1 個月來單日最大買超，顯示外資在聯準會利率決策會議前加碼意願不足，而自營商也加入結帳行列，惟投信仍有意趕在年底前布局一波作帳行情。

美國最新公布 11 月生產者物價指數 (PPI) 年增 9.6%，續創 2010 年統計以來新高，市場預期，聯準會提前升息壓力驟升，美股四大指數全面下滑。

道瓊指數續跌 106.77 點或 0.3%，收 35,544.18 點；那斯達克指數下跌 175.64 點或 1.14%，收 15,237.64 點；標普 500 指數下跌 34.88 點或 0.75%，收 4,634.09 點；費城半導體指數下跌 20.0 點或 0.52%，收 3,794.4 點。

業界傳出，蘋果明年春季將推出新款 iMac 和首款 5G 平價智慧手機 iPhoneSE3 等新品，在新品備貨潮帶動下，相關供應鏈出貨動能轉強可期。

英特爾執行長基辛格正式抵台，除發影片盛讚台積電，傳也將與台積電高層會面敲定 3 奈米產能，業界看好，隨著英特爾委由台積電代工，考量運輸和時間成本，晶圓測試訂單也將由台廠承接，日月光投控、京元電和矽格可望迎來新訂單。

端子、連接器廠建通最新表示，明年製程、產品組合優化，異型銅材出貨也將開始貢獻，明年營收和毛利率有望同步向上，法人估，建通獲利有望年增 20%，每股稅前盈餘將達 3 元。

功率導線架廠界霖從上季開始調漲報價後，最新表示，不排除明年再啟動第二波漲價。

法人指出，短線先觀察美國聯準會周四凌晨的利率決策會議聲明是否符合市場預期，宜等待訊息明朗後再留意第一季的業績題材股。