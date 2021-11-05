〈環宇法說〉轉投資虧損擴大 Q3虧8586.6萬元 每股虧0.95元

環宇 - KY(4991-TW) 今 (5) 日召開線上法說會，並公布第三季財報，隨著中國基建回溫，本業由虧轉盈，但業外持續認列晶成半導體、常洲承芯、上海宙鎵等投資損失，第三季虧損再度擴大，虧 8586.6 萬元，每股虧損 0.95 元，累計前三季每股虧 2.45 元。

環宇第三季合併營收 3.18 億元，季增 3.52%、年減 11.18%，毛利率 31.62%，季增 6.26 個百分點、年減 9.39 個百分點，營益率 2.56%，由上季轉正、年減 8.48 個百分點，單季虧損 8586.6 萬元，每股虧損 0.95 元。

環宇今年第三季業外損失 9535.9 萬元，其中最大項為認列轉投資虧損，依投資比例，認列晶成半導體損失 7200 萬元、常州承芯損失 4500 萬元、上海宙鎵則認列約 760 萬元損失，均較上季擴大。

累計環宇前三季營收 9.27 億元，年減 18.5%，毛利率 30.06%，年減 13.42 個百分點，營益率 - 2.11%，由去年轉負，加上業外投資損失，累計虧損 2.19 億元，較去年虧損擴大，每股虧損 2.45 元。

環宇第三季產品營收比重與上季變化不大，自有品牌 (KGD) 光電元件產品比重約 36%、光電產品代工占 19%，無線射頻代工相關占 45%，而 KGD 終端應用中，數據中心約占 76%，基站、PON 則各占 20%、4%。