綠色經濟當道 國泰證列2022年五大受惠產業

即將進入 2022 年，國泰證券今 (14) 日指出，在極端氣候和疫情揮之不去的陰影下，全球面對碳中和將會更積極，預期綠色金融商品將是投資人關注方向，建議可觀察永續金融的供應鏈製造與管理中的五大受惠產業，如半導體、網通、儲能、電動車與紡織製鞋業等，可望有較佳的表現。

國泰證認為，隨著全球持續關注碳中和議題，受疫情影響較小的半導體產業嶄露頭角，尤其因應各國 ESG 發展，實施許多措施，例如在科技上進行大量投資、提高能源效率、開發再生能源等，皆對綠能永續發展帶來一定程度的貢獻。

而隨著全球在節能上的需求大增，預料將帶動新興產業進一步升級，如網通、伺服器、新能源車，甚至是傳統紡織製鞋業等。

國泰證進一步提到，明年有另一個重要議題「永續金融」，隨著全球各國呼籲 2030 年達成減碳 45%、2050 年淨零碳排的目標，帶動社會和企業 ESG 的永續發展，進而提升投資人對於金融市場中「綠色債券」的支持度。

至於近來市場狀況，國泰證對歐美市場抱持正向看法，但對中國市場和黃金則抱持負向看法，主要是因中國市場有地產開發商違約事件、全球供應鏈的重組等因素，導致經濟呈現放緩趨勢，其餘新興市場和美元原油則抱持中立看法。