通膨升溫2022你準備好了嗎？實質資產為投資優選

在全球經濟重啟的帶動下，經濟數據回溫；展望 2022 年，根據彭博對主要市場經濟成長的共識預估， 2022 年全球經濟成長可望維持疫後復甦的強勁動能，持續成長態勢。

與此同時，市場亦關切通膨情況。目前國際間供應鏈瓶頸難以緩解的情況可能持續，而 2021 年冬季預期偏冷更讓能源價格推升力道不墜，加上美國多數行業工資成長推升物價，使得美國聯準會預期此波通膨升溫情況將持續至 2022 年第二季至第三季。

在這樣經濟成長、通膨升溫的環境下，投資人該如何調整投資策略？能受惠於經濟成長，又有定期收益以因應通膨升溫的實質資產，是有利的投資選擇。

全球經濟逐步復甦 通膨升溫吸引關注

2021 年下半年以來，各主要市場經濟活動逐步重啟，帶動全球企業開始回補庫存、增加資本支出，市場普遍預期 2022 年全球經濟將持續維持成長格局，包括美國、歐洲等主要經濟體的中期經濟展望將趨向樂觀或者維持穩健。然而，短期內全球企業需求大增推動原物料價格大漲，而各地經濟復甦腳步不同步形成的供應鏈瓶頸問題，加劇物價上漲的壓力，一時之間，通膨升溫程度成為市場最關注的指標，憂心會成為經濟復甦的變數。

美國聯準會 2021 年 11 月宣布開始縮減購債，英國央⾏、歐洲央⾏、加拿⼤央⾏等也紛紛轉變寬鬆立場或積極縮減寬鬆政策，努力控制通膨。宏利投資管理指出，美國勞動市場正在復甦，美國消費力道也維持穩健，加上基礎建設支出擴張，可望支撐美國經濟成長，以帶動全球維持相對較高的經濟成長水準。預期通膨高於市場預期情況在 2022 年將逐步緩和，全球將維持經濟持續成長但相對通膨緩步升溫的偏舒適環境。

實質資產商機龐大 穩定收益抵禦波動

經濟擴張預料將帶動實質資產包括基礎建設 (如電力設備、交通設施等) 與商用不動產 (辦公大樓、數據中心、倉儲等) 的需求增加。以美國為例，許多公用事業設施面臨汰換更新，根據美國土木工程師協會發布之《2021 年基礎設施報告》估計，2020~2029 年間，美國新增 / 翻修基礎建設所需資金缺口將高達 2.5 兆美元；而美國總統拜登已簽署 1.2 兆美元的基礎建設支出案，相關預算用以改善美國道路、橋梁、管線、港口和網際網路建設，可望帶動相關投資機會。

部分實質資產，如基礎建設的公路、鐵路等，存在收費機制，而商用不動產也有租金收入，公用事業亦具有穩定現金流，相對價值較佳；具備能提供「收益」的特質，更被視為抵禦市場波動、因應通膨升溫下的優勢投資選擇。

若能同時布局實質資產中的股票及債券，分散產業類別，例如透過基礎建設股票、實質資產債券投資，用多重資產的架構來參與實質資產投資，將是能掌握經濟成長帶來的投資機會，又能因應通膨升溫並抵禦市場波動的良好投資策略。

宏利實質多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

資料來源：宏利投信

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