世茂傳違約 中資地產類股又受拖累

中國地產開發商世茂集團（813-HK）股票和債券價格崩盤，並波及其它地產企業，引發市場再度對中國地產業債務問題的擔憂。

市場傳出上周末世茂集團債務違約，對此世茂集團表示正在了解相關傳聞。

不過，周一（13 日）世茂集團旗下世茂股份的多檔債券價格已經出現崩盤，當中「20 世茂 G1」跌逾 28%、「20 世茂 G3」跌逾 24%、「19 世茂 G2」和「19 世茂 G3」均下跌超過 18%、「20 世茂 06」則崩跌逾 54%。

周二 (14 日) 這波重挫擴大至在香港掛牌的中資地產類股，華潤置地（1109-HK） 大跌逾 4%，中海外（688-HK）、碧桂園（2007-HK）重挫 3%，龍湖集團（960-HK）下跌 2%。

此外，世茂集團股債暴跌已波及其它地產公司債券，包括融創中國和合景泰富集團等。

世茂集團這次傳出債務違約的消息已並非首次，早在 11 月初產業界就已傳出世茂與陸家嘴信託談延期。11 月 5 日，世茂集團曾否認逾期或延後付款的情況。

不過，陸媒取得獨家消息表示，上海世茂大廈被抵押給寧波通商銀行，具體金額不詳。之前通商銀行給世茂的授信額度為人民幣 20 億～30 億元。

世茂集團是中國排名第 13 的地產開發商，也是債券發行規模最大的中資地產業者之一。近年來，世茂集團負債節節攀升，2020 年上半年世茂集團負債總額高達人民幣 4143 億元，2021 年上半年進一步升至人民幣 4636 億元。截至 2021 年 6 月 30 日，世茂集團借貸總額約人民幣 1645 億元。

