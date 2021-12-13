台股虎頭蛇尾跌破17800點 三大法人聯手賣超102.22億元

台股今 (13) 日開高走低，早盤一度站上 17900 點關卡，但電子權值股及航運族群欲振乏力，指數尾盤湧現賣壓，終場急挫 58 點，收在 17767 點，跌破 5 日線。三大法人同站賣方，共計大砍 102.22 億元，外資連 2 賣。

觀察法人資金變動情形，外資今天持續賣超 90.97 億元；投信賣超 7.22 億元；自營商同步賣超 4.05 億元。三大法人合計賣超 102.22 億元。

台積電今天開高走低，終場翻黑收 601 元，聯電跌幅也擴大至 1%，終場收 62.8 元，晶圓代工廠世界、力積電終場均下跌逾 2%。電子股漲跌互見，大立光、欣興、南亞科等賣壓偏重，國巨、矽力 - KY、瑞昱等則在盤上表現。

中小型股今天表現強勢，櫃買指數終場逆勢上漲 0.25%，收 230.98 點，創 14 年新高。其中，生醫股為買盤焦點，泰福 - KY、藥華藥、皇將、生華科等均攻上漲停板；網通股也吸引資金進駐，包括昇達科、環天科、研勤、萬泰科、凱碩等多檔均亮燈漲停。

電視面板 12 月報價跌勢持續收斂，不過，面板雙虎今天休兵，資金轉進偏光片廠，明基材布局電池隔離膜有成，在買盤追捧下，今天直奔漲停價 43.5 元，創 7 年多新高，誠美材盤中一度大漲近 8%，力特連續 5 個交易日噴出漲停，達 17.95 元。