〈陸港盤後〉疫情干擾、靜待FOMC結果 A股狹幅震盪收低0.5%

美股回檔，而在 FOMC 會議結束前投資人保持觀望，加上市場消息面清淡，周二 (14 日)A 股三大指數開低後即在低檔狹幅盤整，一路到終場。

盤面上各類股漲跌互見，新冠檢測、生物疫苗、文化傳媒、軟體發展等概念股走高，能源、汽車、煤炭等類股下跌。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.14 兆元，較前一個交易日大減近人民幣 1300 億元，不過仍連續 38 個交易日成交金額破兆。

港股方面，在 Omicorn 變種病毒陰霾下，美股回檔，加上 A 股走勢不振，導致恒指開低。隨後受到中資地產股、博弈股、科技股下挫的拖累下，恒指不斷向下探底，跌幅逐漸擴大。

世茂集團 (813-HK) 傳出債務違約，其相關子公司債券價格連兩日暴跌，風波延燒至中資地產類股，世茂集團 (813-HK) 股價重挫 20%、其子公司世茂服務 (873-HK) 更崩跌逾 30%。

惠譽將金沙 (1928-HK)、澳博(880-HK) 列入負面觀察名單，兩者股價紛紛大跌約 7%。其餘相關各股跌幅也超過 3%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.53%，報 3661.53 點；科創 50 指數下滑 0.43%，報 1439.47 點；深證成指下挫 0.5%，報 15136.78 點；創業板指小跌 0.05%，報 3495.06 點。

恒生指數下挫 1.33%，報 23635.95 點、恒生科技指數大跌 2.28%，報 5884.82 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 60.26 億元，其中滬股通買超人民幣 39.76 億元，深股通買超人民幣 20.5 億元。

法人觀點

海通證券認為，明年在升息限制股票估值和企業獲利成長幅度下滑的雙重壓力下，A 股恐將面臨盤整。不過根據歷史經驗在這類環境下買進股票往往之後會享有較高報酬率。成長型類股從周期來看已經連旺三年，未來即便業績還能出現相對總體產業高的成長幅度，但考慮到目前相對估值已偏高，明年股價表現恐不如過往。