〈陸港盤後〉美股連跌、FOMC空窗期夾擊 上證收黑0.4%

美股連續第二個交易日下滑，A 股受到這利空影響，周三 (15 日) 三大指數開低後震盪走低。在 FOMC 會議結束前，市場保持觀望，早盤電力、特高壓等綠色基建概念股上揚，一度有機會帶動上證翻紅。

隨後賣壓出籠，再加上生技類股午盤後急跌，權值股白酒族群走勢也疲弱，拖累指數反轉向下，終場幾乎收在今日最低點。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.1 兆元，較前一個交易日小減人民幣 51 億元，連續第 39 個交易日成交金額破兆元。

港股方面，在前一個交易日大跌之下，港股早盤止跌反彈呈現開高，不過上漲幅度不高，上午盤勢都維持在平盤之上狹幅震盪。反映在 FOMC 會議結束前，再加上港股本身存在的風險問題，投資人積極加碼意願不足。

尾盤時段，市場傳出美國可能將部分中國生物科技公司列入「實體清單」內，利空消息導致生技類股應聲重挫，悲觀氛圍再度襲捲港股，恒指急跌翻黑，跌幅不斷擴大，終場收在今日相對低點。

生技類股一片慘綠，藥明生物 (2269-HK) 崩跌 19%、中國生物製藥 (1177-HK) 大跌 5.4%、石藥集團 (1093-HK) 下挫 2.7%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.38%，報 3647.63 點；科創 50 指數下挫 1.01%，報 1424.9 點；深證成指下跌 0.73%，報 15026.21 點；創業板指下跌 0.87%，報 3464.76 點。

恒生指數下挫 0.91%，報 23420.76 點、恒生科技指數下跌 1.52%，報 5795.44 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 7.52 億元，連續 11 個交易日買超，其中滬股通買超人民幣 5.59 億元，深股通買超人民幣 1.93 億元。

法人觀點

國泰君安認為，上證在突破 3700 點之後出現回檔是屬於正常的調整，投資人無需過度擔憂。目前上證在 3700 點以下是逢低佈局的好時機，一方面可以沿著估值相對較優的角度，留意金融和消費類股，另一方面可以關注景氣持續走揚的新能源、太陽能、半導體等族群。